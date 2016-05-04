Житомирщина: в Барановском районе снова загрязнили две реки

Об этом сообщил официальный сайт Житомирской облгосадминистрации, передает корреспондент УНИАН.

Как отмечается в сообщении, реки (Случь и Хомора - УНИАН) в Барановском районе загрязнили снова.

Также уточняется, что на выходных, пока Житомирская область отмечала Пасху, вновь произошел несанкционированный сброс отходов производства в реку Хомора.

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Представители рабочей группы, которые выехали на место происшествия, отмечают, что загрязнение фиксируется в реке Хомора от границ Житомирской и Хмельницкой областей и до места впадения в реку Случь на территории Барановского района.

Вода приобрела заметно более темный цвет, чем после первого случая загрязнения (в апреле этого года - УНИАН), а также имеет неприятный резкий запах.

Специалисты из лаборатории санэпидслужбы Барановского района уже взяли пробы воды на анализы.

"На прошлой неделе рабочая группа должна была провести проверку Понинковский и Миропольской фабрик. В результате - Миропольская фабрика проверку прошла, а на территорию Понинковский фабрики специалистов не пустили", - отмечают в ОГА.

Ведомство утверждает, что в то же время было зафиксировано умышленное повреждение очистных сооружений Первомайского завода электротехнического фарфора в Барановском районе.

"В ближайшее время все же будет организована проверка ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика» - управление экологии и природных ресурсов ОГА уже обратилось в прокуратуру", - говорится в сообщении облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля этого года председатель Житомирской ОГА Сергей Машковский обратился к жителям Барановского района с просьбой временно ограничить пребывание у рек Случь и Хомора.

Тогда же на время Управлением ГСМС в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня, связанная с инфекционным заболеванием рыб неопределенной этиологии. Речь идет о случае массовой гибели водных биоресурсов: рыбы, моллюсков, водной растительности и других водных организмов.

Соответствующие службы проводили обеззараживание и меры по недопущению распространения загрязнения на другие территории.

По версии Житомирской ОГА, указанная ситуация с загрязнением рек в Барановском районе сложилась в результате несанкционированного сброса отходов производства одного из предприятий г. Понинка Хмельницкой области в реку Хомора, которая является притоком реки Случь и ненадлежащего функционирования очистных сооружений в городе Полонное.

В апреле этого года Житомирская ОГА инициировала проверки предприятий, которые находятся у загрязненных рек Хомора и Случь. По факту загрязнения рек Хомора и Случь в Барановском районе области прокуратура открыла уголовное производство, а в районе объявили чрезвычайную ситуацию.

После проведенных мероприятий ситуацию временно удалось стабилизировать, и вот теперь реки вновь загрязнили.