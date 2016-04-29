Франковщина: из больницы выписаны 11 детей, которые отравились в школьной столовой

Об этом УНИАН сообщили в Госсанэпидслужбе в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, в г. Бурштын завершились противоэпидемические мероприятия, которые проводили в связи со вспышкой инфекционной болезни среди детей, питавшихся в столовой общеобразовательной школы № 2. В Бурштынскую центральную городскую больницу попало 11 детей. Вчера всех их выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Специалисты предполагают, что источником возбудителя инфекции послужил бактерионоситель на пищеблоке. Способствовало возникновению вспышки нарушение режима дезинфекции на пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Ивано-Франковский областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы Украины сообщил о вспышке инфекционной болезни (острая токсикоинфекция) у детей, питавшихся в столовой одной из школ Бурштына.

По данному факту областная прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).