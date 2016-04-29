Львовщина: дети попали в больницу, отравившись парниковыми овощами
Во Львовской области после употребления ранних парниковых овощей госпитализированы с пищевым отравлением семь человек, из них пятеро детей.
Во Львовской области после употребления парниковых овощей госпитализировали с отравлением 7 человек, из них 5 детей / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, 28 апреля около 16.35 из села Звертов Жолковского района после употребления ранних парниковых овощей с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» во Львовскую областную инфекционную больницу и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр госпитализировали членов одной семьи: двое родителей и их пятерых детей в возрасте от 2 до 9 лет.
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По состоянию на 08.00 29 апреля состояние всех пострадавших средней степени тяжести.
Пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи согласно клиническим протоколам.
Причина возможного отравления выясняется.