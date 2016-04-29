ООН: На Донбассе уже погибли более 9 тысяч человек

Об этом помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун сказал во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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"Положительные шаги в целом подрываются часто из-за сложной и нестабильной ситуации в конфликтной зоне. Общая численность пострадавших от конфликта увеличивается. Сейчас их численность составляет более 30 тысяч 700 человек, в том числе 9 тысяч 333 - погибли, и около 21 тысячи 400 получили ранения с начала конфликта в середине 2014 года", - заявил он.