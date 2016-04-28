Запорожье: начата проверка по вспышке острой кишечной инфекции в детсаду

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, решение о проведении проверки было принято после публикации материалов о заболевании детей в СМИ.

«В Днепровский отдел ГУНП поступило сообщение помощника дежурного, что во время мониторинга сети Интернет выявлен материал о вспышке острой кишечной инфекции в одном из детских садов района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили работников детского сада. Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений, проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, в Запорожье на протяжении этой недели 5 воспитанников дошкольного учреждения №286 были госпитализированы областную клиническую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции. На данный момент установлено, что у всех поступивших детей ротовирусная инфекция. По факту заболевания воспитанников детского сада проводится эпидемиологическое расследование.