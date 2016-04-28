В Одессе усилены меры по экстренному реагированию медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета сообщила 1-й заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Ирина Соколова.

По ее словам, на случай непредвиденных обстоятельств 2 мая, а также в другие праздничные дни определены клинические базы для организации экстренной медицинской помощи.

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«У нас заготовлены медикаменты для экстренной помощи. У нас 30-минутная готовность... Весь персонал не выбывает на праздники из города. Все абсолютно руководители крупных лечебных учреждений, располагающие резервом, будут на праздники находиться на рабочих местах», - подчеркнула Соколова.

Она отметила, что в городе предусмотрено, в случае необходимости, дополнительное развертывание коек в лечебных учреждениях. Вышеназванный департамент работает в данном направлении в тесном сотрудничестве со службой городской станции скорой помощи, с Одесским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Более того, у нас решены вопросы по резервам с Военно-медицинским клиническим центром Южного региона... Учитывая печальный опыт прошлых лет, первая сигнальная информация для нас - от бригад скорой помощи и о возникновении напряженной ситуации… Мы контактируют со всеми абсолютно силовыми структурами», - добавила Соколова.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости предупредить всех медиков о том, чтобы все были на связи и «по первому сигналу» в кратчайшие сроки прибыли на рабочие места.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на майские праздники, прежде всего 2 мая, охрану правопорядка в Одессе будут обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей.

Во время майских праздников улицы города будут также патрулировать антитеррористические группы на боевой технике.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.