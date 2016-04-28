В Киеве ликвидировали мощную нарколабораторию по изготовлению амфетамина

16:07, 28 апреля 2016
Новости регионов
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Спецслужбы ликвидировали в Киеве мощную лабораторию по изготовлению амфетамина.

Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, производство располагалось в одном из складских помещений в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что во время обыска было изъято почти 120 литров прекурсоров, другие химические соединения, средства, промышленное оборудование для изготовления амфетамина и 300 граммов готового психотропного вещества.

Продолжаются неотложные следственные действия по документированию противоправной деятельности причастных к изготовлению наркотиков лиц, добавили в пресс-центре.

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