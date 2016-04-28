В Киеве ликвидировали мощную нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, производство располагалось в одном из складских помещений в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что во время обыска было изъято почти 120 литров прекурсоров, другие химические соединения, средства, промышленное оборудование для изготовления амфетамина и 300 граммов готового психотропного вещества.

Продолжаются неотложные следственные действия по документированию противоправной деятельности причастных к изготовлению наркотиков лиц, добавили в пресс-центре.