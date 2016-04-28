На Житомирщине планируют оздоровить 36 тыс школьников

Об этом говорится в сообщении на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в области в этом году оздоровлением и отдыхом охватят 36 тысяч детей, в том числе за счет бюджетных средств должно быть оздоровлено не менее 16,8 тысячи детей.

Председатель Житомирской ОГА Сергей Машковский подписал соответствующее распоряжение, согласно которому создан областной штаб по оперативному решению вопросов подготовки и организации оздоровления детей.

В ОГА уверяют, что в первоочередном порядке будут обеспечиваться оздоровлением дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети участников боевых действий, дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Также планируется оздоровить вдвое больше детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, но конкретное количество таких детей не уточняется.

До 15 мая в области планируют сформировать сеть пришкольных лагерей отдыха на базе общеобразовательных учебных заведений и определить источники финансирования питания детей в этих лагерях с учетом действующих санитарных норм.

В регионе также планируется работа 450 так называемых «языковых лагерей», где волонтеры будут обучать детей иностранным языкам.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Житомирской области планировали оздоровить более 25 тысяч школьников, но, по уточненным данным, оздоровлением и отдыхом было охвачено около 32,3 тысячи детей.