Конотоп: у 13 школьников - острая кишечная инфекция

В Сумской области по состоянию на 27 апреля выявлено уже 13 детей, которые питались в столовой Конотопской школы №7 и заболели в результате вспышки острой кишечной инфекции.

Как сообщили УНИАН в государственном учреждении «Сумской областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», семь учеников оказались в больнице, еще шестеро больных детей были выявлены во время эпидемиологического обследования при активном посещении дома, они лечатся амбулаторно.

Согласно сообщению, дата первого заболевания - 21 апреля, когда в 13.40 у ученика 1-го класса дома начались боли в животе и рвота. После 21 часа того же дня за медицинской помощью стали обращаться другие ученики из данной школы. У всех детей отмечались боли в животе, тошнота, рвота. У четырех пострадавших детей выделен золотистый стафилококк (staphylococcus aureus).

Читайте такжеСумщина: школьники госпитализированы с симптомами отравления «По мнению специалистов, нельзя исключить в качестве факторов инфицирования готовые блюда, которые ели на завтрак заболевшие в столовой школы: картофельное пюре, шницель из говядины с соусом, салат из вареной свеклы с добавлением соленого огурца и лука репчатого, заправленный растительным маслом, чай с сахаром. Стоит учесть и возможность их вторичного бактериального загрязнения работниками кухни. В суточных пробах шницеля и салата из вареной свеклы выделены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на нарушение технологии приготовления блюд и несоблюдения противоэпидемического режима. Также выделены БГКП в сливочном масле 73% (производитель: Житомирская область, пгт Ружин, конечная дата реализации 11.05.2015), которое добавлялось в картофельное пюре», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по результатам лабораторных исследований выявлен St.аureus (золотистый стафилококк) у работника кухни (посудомойка) и экспедитора.

По предварительным данным, основные причины вспышки - наличие источников инфекции (бактерионосителей), нарушение требований санитарного законодательства (в т.ч. технологии приготовления блюд и соблюдения требований личной гигиены работников) при организации питания детей, не исключаются вторичное бактериальное загрязнение готовой продукции, создание условий для размножения возбудителя.

«До выяснения обстоятельств вспышки были внесены изменения в организацию питания учащихся. В очаге врачами-педиатрами осмотрены дети на наличие жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта - осмотрены 97 детей в школе, педиатрами по месту жительства - 35 контактных детей. Они все бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. На дому у заболевших проведена заключительная дезинфекция. В помещениях учреждения, на пищеблоках и в буфетных также проведена заключительная дезинфекция, введена усиленная текущая дезинфекция по режиму кишечных инфекций», - отмечается в сообщении.

Между тем заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко сообщила корреспонденту УНИАН, что в настоящее время госпитализированные дети уже выписаны из больницы, а 5 школьников еще лечатся амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, в городе Конотоп Сумской области в центральную районную больницу в вечернее и ночное время 21 апреля обратились родители с детьми в возрасте от 7 до 10 лет с признаками пищевого отравления. Установлено, что все больные являются учениками Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней №7. Были госпитализированы 6 детей.

Читайте такжеПричиной отравления 50 человек в школе на Буковине стали токсичные веществаУказанные сведения Конотопской местной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 УК Украины, а именно по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. 22 апреля было открыто уголовное производство. По факту отравления детей начато досудебное расследование. Его проведение поручено следственному отделу Конотопского отдела полиции, а ход находится на контроле Конотопской местной прокуратуры.

26 апреля заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко на аппаратном совещании в ОГА сообщила, что причиной отравления школьников стала стафилококковая или кишечная инфекция.