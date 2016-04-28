В Ривненской области в искусственном водоеме утонул 6-летний мальчик

В Ривненской области в селе Кедры Владимирецкого района 27 апреля в искусственном водоеме утонул шестилетний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, установлено, что погибший вместе со своим одноклассником, вернувшись из школы домой, побежал играть на соседнюю улицу к искусственному водоему. Там ребенок внезапно поскользнулся и упал в воду.

Товарищ начал звать на помощь, однако никто не откликнулся. Тогда он побежал домой и рассказал все своей матери, которая вместе с соседями побежала спасать ребенка. Когда мальчика достали из воды, сразу начали оказывать первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Читайте такжеЗа минувшую неделю в пожарах погибли 32 человека, на воде - 9Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит окончательную причину смерти ребенка.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.