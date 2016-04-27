В Запорожье малышей из детсада госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-епидемиологической службе Украины.

По словам заведующего горотделением Запорожской СЭС Владимира Хомутова, 5 воспитанников расположенного в Днепровском районе Запорожья дошкольного учреждения №286 были госпитализированы в Запорожскую областную клиническую инфекционную больницу на протяжении этой недели.

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«Дети – воспитанники 3-х групп данного дошкольного учреждения госпитализированы с симптомами ОКИ – острой кишечной инфекции. На данный момент установлено, что у всех поступивших в больницу детей ротовирусная инфекция», - рассказал Хомутов.

В связи с этим, в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, работа всех трех групп детского сада приостановлена.

По факту заболевания детей проводится эпидемиологическое расследование.