В Каховке работники агробазы отравились неизвестным веществом

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам гражданской защиты Херсонской облгосадминистрации, в 15:55 от дежурного диспетчера Центра экстренной медпомощи поступило сообщение, что работникам на базе склада ООО «Гелиос-1» стало плохо.

На место происшествия выехали пять карет скорой помощи, следственно-оперативная группа полиции, и мобильно-оперативная группа спасателей.

Как объяснили в управлении, на базе предприятия, в закрытом помещении склада перебирали лук 170 наемных сотрудников и работал карбюраторный автокар. Сотрудники пожаловались на плохое самочувствие, их вывели на свежий воздух и вызвали скорую помощь.

Медики обследовали 17 человек. 12 из них пришлось госпитализировать. Два человека в тяжелом состоянии попали в реанимацию, трое в состоянии средней тяжести - в неврологию, еще 7 в состоянии средней тяжести были направлены в терапевтическое отделение местной больницы. Пятерых после обследования в больнице отпустили домой.

У госпитализированных работников склада базы взяли анализы для выяснения вещества, которым они отравились. Причина отравления устанавливается, по предварительным данным, речь идет об отравлении угарным газом.

По состоянию на 6:00 утра 27 апреля в Каховской больнице находятся 9 человек (3 - неврология, 6 - терапия). Состояние пострадавших средней тяжести.