У учителей Ахтырской школы выявлен туберкулез - школьники в зоне риска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом во время аппаратного совещания в ОГА рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Надежда Лысенко.

Она сообщила, что в г. Ахтырка школьники будут проходить туберкулинодиагностику, поскольку недавно в одной из местных школ за выявленный туберкулез у двух учителей почти 250 детей находятся в зоне риска.

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«Учитель младших классов в прошлом году проходила профилактический осмотр и была здорова, а через год у нее выявили активную форму туберкулеза. Впоследствии был выявлен еще один случай туберкулеза среди учителей этой школы. В целом детей, которые контактировали с обоими педагогами, было 250 человек. Все осмотренные санитарной службой, школьники сейчас проходят профилактическое лечение, родители 30 учеников от такого лечения своих детей отказались», – рассказала Лысенко.

При этом она подчеркнула, что необходимо активизировать работу по туберкулинодиагностике детей за счет средств местной власти, о чем чиновники на местах уже проинформированы.

«А всем жителям Сумщины я еще раз советую раз в год проходить флюорографическое обследование, ведь мы обнаруживаем 650-700 случаев активной формы туберкулеза ежегодно», – подчеркнула чиновник.

Кроме того, по словам Лысенко, в городе Конотоп Сумской области причиной отравления школьников стала стафилококковая или кишечная инфекция.

«Этим вопросом занимается санитарная служба. По предварительным данным, это стафилококковая или кишечная инфекция», – отметила чиновник.

По ее словам, 6 детей были госпитализированы, 5 лечится амбулаторно, тяжелобольных нет.

Как сообщал УНИАН, в городе Конотоп Сумской области в центральную районную больницу в вечернее и ночное время 21 апреля обратились родители с детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые имели признаки пищевого отравления. Установлено, что все больные являются учениками Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней №7. Были госпитализированы 6 учеников.

Указанные сведения Конотопской местной прокуратурой сегодня внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины, а именно по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

По факту отравления детей начато досудебное расследование. Его проведение поручено следственному отделу Конотопского отдела полиции, а прохождение находится на контроле Конотопской местной прокуратуры.