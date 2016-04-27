В детсадах Дарницкого р-на Киева - вспышка острой кишечной инфекции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

В сообщении отмечается, что «с 17 по 25 апреля этого года в Киеве зарегистрировано 8 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, которые посещают дошкольные детские учреждения в Дарницком районе г.Киев».

По результатам бактериологического обследования больных, у 6 детей выявлена Salmonella enterіtіdіs. Дети были госпитализированы». Состояние здоровья детей удовлетворительное. При этом отмечается, что сальмонелла также выявлена у двоих работников детских учреждений.

Читайте такжеФранковщина: учеников госпитализированы из-за отравления в школьной столовой

«По состоянию на 26 апреля 2016 года бактериологически обследованы 226 человек, в том числе 8 больных детей, 53 работника заведения (в том числе трое работников пищеблока), и 165 контактных детей. Причиной вспышки стало нарушение санитарного законодательства, в частности, несоблюдение санитарных правил при приготовлении пищи в помещениях пищеблока», - отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа поручил исполняющему обязанности руководителя Главного управления ведомства в Киеве Олегу Рубану усилить государственный надзор за соблюдением технологии приготовления пищи в детских дошкольных заведениях, организованных коллективах.

При этом отмечается, что эпидемиологическое расследование случаев вспышек заболевания острой кишечной инфекцией среди детей продолжается.