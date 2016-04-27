Во Львове из окна онкодиспансера выбросился пациент

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Информация об этом поступила в милицию сегодня в 12.30 от работников диспансера.

Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является 52-летний львовянин, который находился на стационарном лечении в данном учреждении.

Все обстоятельства расследуются. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.