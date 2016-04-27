Во Львове из окна онкодиспансера выбросился пациент
10:09, 27 апреля 2016Новости регионов
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Во Львове мужчина выбросился из окна третьего этажа регионального онкологического диспансера, и от полученных травм погиб на месте.
Во Львове мужчина погиб, прыгнув из окна больницы / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Информация об этом поступила в милицию сегодня в 12.30 от работников диспансера.
Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является 52-летний львовянин, который находился на стационарном лечении в данном учреждении.
Все обстоятельства расследуются. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
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