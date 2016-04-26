Более 200 фур с продуктами в апреле отправил штаб Ахметова на Донбасс

229 фур с 402 тысячами продуктовых наборов для мирных жителей Донбасса отправил Штаб Рината Ахметова, полностью выполнив план доставки помощи в апреле. Об этом во время онлайн-конференции рассказала координатор Штаба Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

В течение месяца 14 автоколонн Штаба Ахметова с гуманитарной помощью доставили на Донбасс 4 тысячи 180 тонн продуктов. Из них было сформировано 365 тысяч взрослых и 37 тысяч детских продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Помощь предназначена самым незащищенным категориям мирных жителей – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам, детям-сиротам, малообеспеченным семьям.

Читайте такжеДети-переселенцы из Донбасса продолжают получать помощь психологов «Апрель был сложным месяцем. На горячую линию Штаба поступало много звонков от пенсионеров в связи с активизацией боевых действий вокруг Ясиноватой и Авдеевки. Люди переживали, смогут ли получить продуктовые наборы. Но «мобильные» бригады привезли наборы во все заявленные населенные пункты, понимая, как сильно люди нуждаются в этой помощи», – рассказала Римма Филь.

В апреле мобильные бригады волонтеров посетили 70 населенных пунктов в Донецкой области. Это села «серой зоны», отдаленные районы на неподконтрольной территории и города области, где проживает большое количество переселенцев. Местные жители и переселенцы льготных категорий получили 12 тысяч наборов выживания.

Читайте такжеВ марте Штаб Ахметова доставит жителям Донбасса 400 тысяч наборов выживания«Штаб Рината Ахметова продолжает оказывать помощь на Донбассе. Сегодня мобильные бригады волонтеров Штаба работают в Мариуполе, где проживает большое количество переселенцев. Здесь планируется выдать 1800 наборов выживания. Получить помощь можно до 28 апреля включительно», – уточнила Римма Филь.

По состоянию на 26 апреля 2016 года Штаб Рината Ахметова выдал 7 млн 901 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.