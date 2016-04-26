В Умани ликвидировали нарколабораторию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, сотрудники СБУ пресекли деятельность организованной группировки, участники которой создали нарколабораторию и разветвленную сеть сбыта наркотиков на территории Черкасской области.

По данным СБУ, пятеро жителей Умани оборудовали подпольное производство наркотиков в гараже организатора группы в одном из сел Уманского района. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников во время продажи очередной оптовой партии наркотиков дилерам.

Во время обысков 25 апреля правоохранители изъяли 600 граммов героина, 5 литров ацетилированного опия, 5 кг прекурсора и несколько пакетов с амфетамином.

В гараже также обнаружены лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы. Сотрудники спецслужбы также изъяли у злоумышленников 30 тыс. грн выручки и два боевых пистолета. По заключениям экспертов, стоимость наркотиков на «черном рынке» составляет почти 1 млн грн.

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Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 306 (использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступлений 5 участникам группы и избрания судом меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Умани работники полиции выявили наркопритон, изъяв наркотики и боевую гранату.