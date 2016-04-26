Франковщина: ученики госпитализированы после отравления в школьной столовой

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 25 апреля Ивано-Франковский областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы Украины сообщил о вспышке инфекционных болезней (острая токсикоинфекция) у детей, которые питались в столовой одной из школ г. Бурштына.

Сейчас на стационарном лечении находятся 11 детей.

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Из школьной столовой отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование. По результатам первичных исследований выявлены три положительных смыва на кишечную палочку.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

По факту массового отравления детей прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).