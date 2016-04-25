Дети-переселенцы из Донбасса продолжают получать помощь психологов

«Занятия с психологами-выпускниками программы «Травма войны» принесли положительный результат. Благодаря работе специалистов Штаба, детям и взрослым удалось уменьшить проявления негативных симптомов, а в ряде случаев и полностью избавиться от бессонницы, различных страхов, высокого уровня тревожности, психосоматических нарушений, а также справиться со сложностями в адаптации на новом месте», ‒ рассказала Марина Сорокина, координатор Психологической службы Гуманитарного штаба.

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Мастер-класс по росписи пасхальных яиц стал еще одним мостиком по возвращению в мирную жизнь. Как красиво расписать яйца своими руками, ребятам показала 10-летняя киевская мастерица Марьяна Пруська. Девочка с малых лет занимается творчеством, ходит в музыкальную и художественную школы. Три года назад Марьяна впервые открыла для себя технику росписи яиц горячим воском и теперь охотно поделилась со своими сверстниками секретами мастерства. Пасхальные яйца, расписанные воском, называются писанками. Эта техника очень древняя и традиционная для Украины. Она позволяет создавать как простенькие сувениры, так и подлинные художественные шедевры.

«Инициатива Штаба Ахметова очень важна для ребят. Помимо того, что они унесут с этой встречи пасхальный сувенир, совместный труд и занятия творчеством помогут снять накопленное напряжение, снова встретиться и пообщаться с друзьями», ‒ говорит Марина Сорокина.

Параллельно с детьми проходило занятие и с их родителями. Им была предложена арт-терапевтическая методика «Коллажирование». Взрослые создавали коллажи, вырезая понравившиеся фотографии и заголовки статей из различных журналов, и наклеивали их на лист ватмана. В результате у каждого получилась своя карта желаний и надежд.

По словам координатора Психологической службы Штаба Ахметова, благодаря этой методике человек может почерпнуть ресурсы из прошлого, пожить «здесь и сейчас», помечтать. «Этот метод отлично стабилизирует психоэмоциональное состояние и помогает спланировать будущее», ‒ считает она.

И дети, и родители были в восторге от проведенного мастер-класса и сеанса арт-терапии. Они показывали друг другу результаты своего творчества и делились впечатлениями.

«События на Донбассе и последующий переезд подальше от войны повлияли на психологическое состояние всех членов нашей семьи. Групповые занятия с психологом Штаба, которые посещала моя дочь весь прошлый год, помогли пережить сложности с адаптацией на новом месте, ‒ поделилась Наталья, мама 8-летней Маши из Донецка. – И сегодня я хочу сказать спасибо Штабу Рината Ахметова за мастер-класс и арт-терапию. Впечатления потрясающие. Эмоциональный подъем как у меня, так и у ребенка. Здесь создается очень теплая дружеская обстановка, которую трудно найти в наше время».

По мнению координатора Психологической службы Штаба, ценность этой инициативы еще и в том, что она помогает наладить отношения в семье. «Дети и взрослые по возвращении домой смогут обсудить прожитые два часа, поделиться впечатлениями, показать свои работы, что очень важно для объединения семьи. А, как известно, семья – один из самых важных ресурсов для стабилизации психологического состояния», ‒ говорит Марина Сорокина.