В центре Одессы тяжело травмировался подросток

В центре Одессы подросток получил тяжелые травмы, упав в овраг на Приморском бульваре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 22 апреля около 13.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Приморском бульваре человек упал в овраг. К месту вызова в 12.55 прибыло пожарно-спасательное отделение.

Читайте такжеВ больнице Львова остается один ребенок после отравленияСпасатели обнаружили в овраге на глубине 6 метров 12-летнего подростка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГСЧС извлекли пострадавшего на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Одесской детской областной клинической больницы.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.