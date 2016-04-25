В Черкассах во время сильного ветра на прохожего упало 5-метровое дерево

В городе Черкассы на перекрестке улиц Амброса и Добровольского из-за сильного ветра на мужчину упало 5-метровое дерево.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 22 апреля около 15 часов прохожие сообщили в «Службу спасения», что на углу улиц Амброса и Добровольского в результате сильного ветра упало большое дерево, под ветвями которого оказался человек.

За считанные минуты на место происшествия прибыл дежурный караул государственной пожарно-спасательной части. При помощи бензопилы спасатели распилили дерево и вызволили 58-летнего мужчину из ловушки. С черепно-мозговой травмой пострадавшего мужчину доставили в третью городскую больницу скорой помощи.