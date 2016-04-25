В больнице Львова остается один ребенок после отравления

Во Львовской областной инфекционной больнице по состоянию на 23 апреля остается на лечении один ребенок из 33 человек, которых 16 апреля госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция», «гастроэнтероколит».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Остальные в удовлетворительном состоянии выписаны из больницы.

Причина отравления устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в селе Родатычи Городокского района в гостинично-развлекательном комплексе было зарегистрировано массовое отравление продуктами питания среди детей в возрасте 16-17 лет, которые прибыли на форум «Неформальное образование Украинской академии лидерства».

По информации медиков, по состоянию на 00.00 17 апреля во Львовскую инфекционную больницу госпитализировали 19 человек в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция». В 5.00 было госпитализировано еще 14 человек. Всего госпитализировали 33 человека, из них 22 - подростки в возрасте 16-17 лет.