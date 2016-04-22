В Чернигове пресекли изготовление опасного для здоровья алкоголя-фальсификата

В Чернигове налоговики на этой неделе пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГФС в Черниговской области.

Согласно сообщению, подпольный цех, в котором производили опасный для здоровья фальсификат под видом элитных алкогольных напитков известных торговых марок («ABSOLUT», «Finlandia», «Jelzin», «Пшеничная»), был расположен в Чернигове в частном доме.

Злоумышленники, чтобы реализовать недоброкачественную продукцию оптовым покупателям, использовали сеть Интернет.

Угрожающим фактором для здоровья потребителей было и то, что реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась не в традиционных стеклянных бутылках, а в пластиковых пакетах, так называемых «bag-in-box», объемом по 10 и по 2 литра.

По результатам 11 санкционированных обысков, проведенных сотрудниками налоговой милиции в Чернигове и Славутиче, изъято 440 пакетов «bag-in-box» объемом 2 тыс. л готового к реализации фальсификата стоимостью 250 тыс. грн, 1 тыс. л жидкости с характерным запахом спирта ориентировочной стоимостью 130 тыс. грн, которая использовалась при производстве водки, и 30 тыс. грн наличными, полученными преступниками от реализации суррогата.

Во время операции также было изъято оборудование для изготовления суррогата, компьютерное оборудование, фурнитура, пустая тара для упаковки популярных торговых марок, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта, на сумму более 200 тыс. грн.

Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 600 тыс. грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование, осуществляется отбор образцов жидкости для проведения экспертного исследования.