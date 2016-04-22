В Донецкой области разоблачили мужчину, который поставлял наркотики "Новой почтой"

В Славянске Донецкой области местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины разоблачили мужчину, который поставлял в различные области Украины наркосодержащие препараты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорской местной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2016 года 32-летний житель города Краматорска передал кассиру одного из отделений ООО «Новая почта» в городе Славянске для отправления в несколько областей Украины более 10 пакетов с таблетками медицинского препарата, который содержит в своем составе псевдоэфедрин и относится к прекурсорам с ограниченным оборотом. Общее количество таблеток составила около 2500 штук.

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Согласно сообщению, 22 апреля мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.311 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.