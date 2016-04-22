Cуд вернул в госсобственность военный госпиталь в Днепропетровске

Днепропетровский Хозяйственный суд удовлетворил иск регионального отделения Фонда государственного имущества о возврате в госсобственность незаконно отчужденного имущественного комплекса военного госпиталя в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Южного региона, суд принял решение 19 апреля.

«При содействии военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона в суде доказано право собственности государства на военный госпиталь. Иск был подан к донецким коммерческим структурам, а также к структурам Российской Федерации о признании на указанное имущество права собственности государства в лице Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, военный госпиталь общей площадью 3,59 га с соответствующим имуществом стоимостью 11,83 млн грн расположен в центральной части Днепропетровска. Данное медучреждение обеспечивает лечение военнослужащих, в частности, участников антитеррористической операции на востоке Украины.