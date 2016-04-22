В Хмельницкой области - острый дефицит вакцин

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ проголосовало большинство депутатов на пленарном заседании сессии вечером 21 апреля.

В течение последних лет состояние обеспечения лечебно-профилактических учреждений области медицинскими иммунобиологическими препаратами неудовлетворительное. Так, на 1 января 2016 года годовая потребность составляла от 11,9%, по вакцине против туберкулеза - до 82,4% и 100% против полиомиелита. Остатки большинства вакцин в медицинских учреждениях области есть на критическом для иммунизации населения области уровне.

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Кроме того, в учреждениях здравоохранения области отсутствуют и препараты протигангренозной, противостолбнячной, противодифтерийной сывороток, антирабической вакцины, столбнячного анатоксина: по информации Департамента здравоохранения облгосадминистрации по причине отсутствия на рынке Украины.

“Основное количество медицинских иммунобиологических препаратов по заявке на 2014 год поступила в Хмельницкую область в конце 2014 – начале 2015 года. Вакцины против дифтерии и столбняка для детей старшего возраста и взрослых вообще не поступали. Заявка в этих препаратах на 2015 год предоставлена по поручению Минздрава осенью 2015 года. В то же время в органы местной власти по этим вопросам поступают многочисленные обращения граждан и представителей средств массовой информации, особенно в последнее время”, - отмечается в обращении.