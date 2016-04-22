Сумщина: школьники госпитализированы с симптомами отравления
В городе Конотопе Сумской области с признаками пищевого отравления в больницу попали 6 учеников местной школы.
В Конотопе Сумской области с признаками пищевого отравления в больницу попали 6 учеников местной школы / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области со ссылкой на руководителя Конотопской местной прокуратуры Сергея Сегиду.
По его словам, в Конотопскую центральную районную больницу в вечернее и ночное время 21 апреля обратились родители с детьми в возрасте от 7 до 10 лет, у которых были признаки пищевого отравления. Установлено, что все больные являются учениками 1-4 классов конотопской общеобразовательной школы №7. В настоящее время, по информации больницы, госпитализированы 6 учеников, их состояние удовлетворительное.
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Указанные сведения Конотопской местной прокуратурой сегодня внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).
По факту отравления детей начато досудебное расследование.
Его проведение поручено следователю отдела Конотопского отдела полиции, а ход расследования находится на контроле Конотопской местной прокуратуры.