Сумщина: школьники госпитализированы с симптомами отравления

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области со ссылкой на руководителя Конотопской местной прокуратуры Сергея Сегиду.

По его словам, в Конотопскую центральную районную больницу в вечернее и ночное время 21 апреля обратились родители с детьми в возрасте от 7 до 10 лет, у которых были признаки пищевого отравления. Установлено, что все больные являются учениками 1-4 классов конотопской общеобразовательной школы №7. В настоящее время, по информации больницы, госпитализированы 6 учеников, их состояние удовлетворительное.

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Указанные сведения Конотопской местной прокуратурой сегодня внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

По факту отравления детей начато досудебное расследование.

Его проведение поручено следователю отдела Конотопского отдела полиции, а ход расследования находится на контроле Конотопской местной прокуратуры.