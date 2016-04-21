Житомирщина: из квартиры изъято наркосырье и опий

В Житомирской области полиция 20 апреля изъяла из квартиры жителя Новоград-Волынского 8,5 кг наркосырья, 3,5 л опия и приспособления для его изготовления.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, житель Новограда-Волынского сдал в аренду комнату в своем доме, где квартирант наладил изготовление наркотиков для собственного потребления.

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На момент визита правоохранителей в доме находились и хозяин, и 29-летний уроженец Ривненской области, который временно арендовал здесь комнату.

В квартире правоохранители обнаружили около 8,5 кг наркотического сырья – маковой соломки, 3,5 л экстракционного опия и специфические приспособления для его изготовления.

Все обнаруженное было изъято следственно-оперативной группой Новоград-Волынского отдела полиции и сейчас направлено на экспертное исследование.

За незаконное изготовление и хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины) мужчине грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

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