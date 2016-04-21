В Лисичанске открылась восстановленная после боевых действий городская больница

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, ремонт поврежденных во время боевых действий кровли и четвертого этажа больницы проводился за средства ПРООН и правительства Японии с общим бюджетом 6,466 млн грн.

Справка УНИАН. Проект «Восстановление социальных услуг и налаживание мира в Донецкой и Луганской областях» реализуется ПРООН благодаря финансированию правительства Японии в партнерстве с правительством Украины, областной и местной властью, в сотрудничестве с Детским фондом ООН (UNICEF).