В Лисичанске открылась восстановленная после боевых действий городская больница
13:19, 21 апреля 2016Новости регионов
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В г. Лисичанск Луганской области сегодня, 21 апреля, открылась восстановленная после боевых действий центральная городская больница имени Титова.
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, ремонт поврежденных во время боевых действий кровли и четвертого этажа больницы проводился за средства ПРООН и правительства Японии с общим бюджетом 6,466 млн грн.
Справка УНИАН. Проект «Восстановление социальных услуг и налаживание мира в Донецкой и Луганской областях» реализуется ПРООН благодаря финансированию правительства Японии в партнерстве с правительством Украины, областной и местной властью, в сотрудничестве с Детским фондом ООН (UNICEF).
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