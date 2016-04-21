На оккупированных Россией землях Украины остались 1200 радионуклидных источников

«После оккупации частей Донецкой и Луганской областей на востоке Украины и Автономной Республики Крым на неподконтрольных территориях осталось 1200 радионуклидных источников. Кроме того, в Крыму (на базе Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности) остался один научно-исследовательский реактор», - сказал глава ГИЯРУ на конференции «Атомная энергетика: 30 лет после Чернобыля».

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Божко также заявил, что его ведомство инициирует разработку законопроекта о повышении статуса ГИЯРУ до уровня Национальной комиссии. За основу для этого документа разработчики используют законы, которые регламентируют деятельность Национальной комиссии по регулированию деятельности энергетики и коммунальных услуг.

Справка УНИАН. ГИЯРУ – центральный орган исполнительной власти, который формулирует и реализует государственную политику в сфере безопасности использования ядерной энергии. Также эта инспекция проводит проверки объектов, которые используют или генерируют подобную энергию, и выдает разрешительные документы на их эксплуатацию.

В марте 2014 года Российская Федерация незаконно аннексировала Автономную Республику Крым, после чего стала разжигать вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях. Восточная часть Донбасса в настоящее время контролируется марионеточными режимами, вооруженными, финансируемыми и управляемыми из Кремля.