Из-за пожара в Одесской области погибли 6 детей
В результате пожара в частном доме в Одесской области погибли шестеро детей.
Из-за пожара в Одесской области погибло 6 детей / УНИАН
Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации Владимир Жмак.
"Ужасная трагедия в селе Шабо Белгород-Днестровского района: ночью, около 03:30, возник пожар в частном доме, где проживала семья с шестью детьми в возрасте от четырех месяцев до 10 лет. Отец был на работе", - говорится в сообщении.
"Мать выбежала из дома звать на помощь соседей. В 04:30 прибыли спасатели. В 06:00 пожар был ликвидирован. Во время разбора завалов обнаружены тела погибших детей. Всех", - добавил Владимир Жмак.
На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области информации о пожаре пока нет.
С начала года на пожарах в Украине погибло 653 человека, сообщали в ГСЧС 18 апреля.