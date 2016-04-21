Из-за пожара в Одесской области погибли 6 детей

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации Владимир Жмак.

"Ужасная трагедия в селе Шабо Белгород-Днестровского района: ночью, около 03:30, возник пожар в частном доме, где проживала семья с шестью детьми в возрасте от четырех месяцев до 10 лет. Отец был на работе", - говорится в сообщении.

"Мать выбежала из дома звать на помощь соседей. В 04:30 прибыли спасатели. В 06:00 пожар был ликвидирован. Во время разбора завалов обнаружены тела погибших детей. Всех", - добавил Владимир Жмак.

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области информации о пожаре пока нет.

С начала года на пожарах в Украине погибло 653 человека, сообщали в ГСЧС 18 апреля.