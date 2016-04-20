Киевщина: фельдшера, из-за которой умер человек, лишили права лечить

В Киевской области суд на 5 лет лишил права заниматься медицинской деятельностью фельдшера, по вине которой умер человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Тетиевский районный суд огласил приговор фельдшеру медицинской помощи, которая отказала женщине в госпитализации, в результате чего больная умерла.

Женщина трижды вызывала неотложную медицинскую помощь с просьбой госпитализировать ее в больницу. Фельдшер, осмотрев женщину, установила диагноз ОРВИ, дала лекарства и отказала в госпитализации. В тот же день женщина приехала в больницу, но скончалась в отделении интенсивной терапии от пневмонии.

Действия фельдшера квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Учитывая искреннее раскаяние обвиняемой, суд на 5 лет лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи.