Во Львовской области от укуса змеи пострадал 9-летний ребенок
10:12, 20 апреля 2016Новости регионов
190
На Львовщине 9-летняя жительница села Либохора Сколевского района пострадала от укуса змеи.
Состояние ребенка - средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 апреля пострадавшую доставили во Львов в Западно-украинский специализированный детский медицинский центр.
Состояние ребенка по состоянию на 08.00 20 апреля - средней тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter