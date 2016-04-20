Во Львовской области от укуса змеи пострадал 9-летний ребенок

На Львовщине 9-летняя жительница села Либохора Сколевского района пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 апреля пострадавшую доставили во Львов в Западно-украинский специализированный детский медицинский центр. Состояние ребенка по состоянию на 08.00 20 апреля - средней тяжести.

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