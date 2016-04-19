В Киеве ребенок провалился в вентиляционную шахту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера вечером.

По данным спасателей, в 19.09 поступило сообщение о том, что в вентиляционной шахте здания пищеблока Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины на проспекте Г. Сталинграда, 16 в Оболонском районе, находится ребенок.

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Как оказалось, мальчик провалился вследствие обвала люка вентиляционной шахты на крыше здания пищеблока, на которой он вместе со своими друзьями взобрался по пожарной лестнице, говорится в сообщении.

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Мальчика передали бригаде «скорой помощи» с последующей госпитализацией в специализированную детскую больницу «Охматдет» с предварительным диагнозом - перелом правой ноги.