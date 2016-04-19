В больнице Львова остаются 11 человек после отравления на образовательном форуме

Во Львовской областной инфекционной больнице по состоянию на 19 апреля остаются 11 человек из 33-х, которых 16 апреля госпитализировали с диагнозом „острая кишечная инфекция”, „гастроэнтероколит”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, остальные пациенты выписаны по требованию родителей для дальнейшего лечения по месту жительства.

Пострадавшим пациентам в стационарных условиях продолжается оказание необходимого объема медицинской помощи согласно клиническим протоколам, добавили в ОГА.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в селе Родатичи Городокского района в гостинично-развлекательном комплексе было зарегистрировано массовое отравление продуктами питания среди детей в возрасте 16-17 лет, которые прибыли на форум «Неформальное образование Украинской академии лидерства».

По информации медиков, по состоянию на 00.00 17 апреля во Львовскую инфекционную больницу госпитализировали 19 человек в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция». В 05.00 были госпитализированы еще 14 человек. Всего госпитализировали 33 человека, из них 22 подростка в возрасте 16-17 лет.