Продуктовые наборы для 130 тыс. жителей Донбасса доставит Гумштаб на текущей неделе

На текущей неделе, с 18 по 22 апреля 2016 года, Гуманитарный Штаб Рината Ахметова отправит в Донецк 69 двадцатитонных фур с гуманитарным грузом. Для мирных жителей неподконтрольной территории будет сформировано 130 тысяч продуктовых наборов, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Мы планируем доставить в течение недели 1300 тонн продуктов четырьмя колонами. Несмотря на обострение ситуации и очереди на КПВВ, наши пункты выдачи работают, и мы делаем все возможное, чтобы доставить помощь вовремя. При этом планируем загрузку и движение колонн так, чтобы не мешать людям проходить КПВВ. В течение недели мы также планируем доставить продуктовые наборы порядка 3,5 тысячам жителей «серой зоны» и отдаленных сел Донецкой области при помощи наших мобильных бригад», – прокомментировала Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба.

Читайте также7-миллионный набор выживания на Донбассе выдал Штаб АхметоваШесть выездов мобильных бригад волонтеров запланированы в поселки Торецкого городского совета, город Лиман (Красный Лиман), Волновахский, Великоновоселковский и Амвросиевский районы. Среди населенных пунктов, которые посетят волонтеры, поселки Гранитное, Щербиновка и Артемово в «серой зоне».

Сегодня утром, 18 апреля, Штаб отправил первую из четырех запланированных колонн. К вечеру в Донецк будет доставлено 37 тысяч взрослых продуктовых наборов.

За все время работы Штаб Рината Ахметова выдал 7 млн. 812 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.