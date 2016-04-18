В Днепропетровске на территории детского клуба обнаружено 0,5 кг разлитой ртути
14:31, 18 апреля 2016Новости регионов
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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обнаружена разлитая ртуть массой примерно 0,5 кг / Фото: kachestvo.ru
Сегодня в Днепропетровске во дворе детского клуба в Самарском районе обнаружена разлитая ртуть массой примерно 0,5 кг.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, об опасной находке на линию спецслужбы «102» сообщила местная жительница. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВиннитчина: в заброшенном здании обнаружено более 9 тыс ламп, содержащих ртутьДоступ к месту происшествия ограничен. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.
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