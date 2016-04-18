Во Львове в инфекционную больницу госпитализированы 33 участника форума

Во Львове в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция» госпитализированы 33 человека, прибывшие на образовательный форум.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вечером 16 апреля от врача медицины катастроф поступило сообщение о том, что в селе Родатычи Городокского района в гостинично-развлекательном комплексе с признаками отравления продуктами питания находятся дети в возрасте 16-17 лет, прибывшие на форум «Неформальное образование Украинской академии лидерства».

По информации медиков, по состоянию на 00.00 17 апреля во Львовскую инфекционную больницу госпитализировано 19 человек в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция». В 05.00 были госпитализированы еще 14 человек. Всего госпитализировано 33 человека, из них 22 подростка в возрасте 16-17 лет.

Причина заболевания устанавливается.

Работниками районной СЭС осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий. Потерпевшим в стационарных условиях проводится комплекс клинико-лабораторных обследований.

На месте происшествия работали оперативная группа Городокского отделения полиции и 4 бригады (13 человек) скорой медицинской помощи.

Справка. Энтеровирусная инфекция – это множественная группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых при заражении вирусами рода Enterovirus. При развитии энтеровирусной инфекции, симптомы характеризуются лихорадочным состоянием и большим разнообразием других признаков, обусловленных поражением желудочно-кишечного тракта, легких, почек, центральной нервной системы и других органов.