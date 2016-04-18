Во Львове от отравления угарным газом пострадали пять человек
10:53, 18 апреля 2016Новости регионов
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В областную клиническую больницу были доставлены пять человек с диагнозом «отравление угарным газом», среди них - полуторагодовалый ребенок.
Временно прекращена подача газа в квартиры / Фото: lenta-ua.net
Во Львове от отравления угарным газом в квартире пятиэтажного жилого дома пострадали пять человек, среди них - полуторагодовалый ребенок.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 16 апреля в 20.35 из квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Днепровской, 13 в областную клиническую больницу были доставлены пять человек с диагнозом «отравление угарным газом», среди них - полуторагодовалый ребенок.
Читайте такжеНа Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газомСостояние пострадавших на сегодняшний день удовлетворительное.
Временно прекращена подача газа в квартиры.
Причины происшествия выясняются.
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