Во Львове от отравления угарным газом пострадали пять человек

Во Львове от отравления угарным газом в квартире пятиэтажного жилого дома пострадали пять человек, среди них - полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 16 апреля в 20.35 из квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Днепровской, 13 в областную клиническую больницу были доставлены пять человек с диагнозом «отравление угарным газом», среди них - полуторагодовалый ребенок.

Читайте такжеНа Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газомСостояние пострадавших на сегодняшний день удовлетворительное.

Временно прекращена подача газа в квартиры.

Причины происшествия выясняются.