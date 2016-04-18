В Черкасской области в семьях вынужденных переселенцев родился 161 ребенок

В Черкасской области в семьях вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма родился 161 ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в области по состоянию на 15 апреля находятся 1990 детей из семей, которые переселились из Крыма и восточных областей страны. В учебных заведениях области обучаются 1620 детей: в дошкольных – 400, в школах - 1000, ПТУ – 17, высших учебных заведениях – 203. 370 детей находятся с родителями дома.

В целом, в Черкасской области находятся 13 308 внутренне перемещенных лиц, в частности, 361 человек из АР Крым и 12 947 – из восточных областей.