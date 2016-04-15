В Киеве сегодня сильные дожди и порывы ветра

В Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра 15-20 м/сек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Утром и днем 15 апреля сильный дождь. Также в ближайший час с сохранением до конца суток 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.