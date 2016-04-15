В Киеве сегодня сильные дожди и порывы ветра
11:11, 15 апреля 2016Новости регионов
93
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В Киеве сильные дожди / Фото: УНИАН
В Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра 15-20 м/сек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
«Утром и днем 15 апреля сильный дождь. Также в ближайший час с сохранением до конца суток 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter