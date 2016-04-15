В Сходнице Львовской области без газоснабжения остались два санатория

Во Львовской области вследствие повреждения оборудования с 14 апреля остаются без газоснабжения шесть населенных пунктов и два санатория в курортном поселке Сходница.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в пгт Сходница с 20:15 в результате разгерметизации трубы диаметром 100 мм газопровода, без газоснабжения остались санатории "Диана" и "Киевская Русь" и пять частных жилых домов.

В Жидачовском районе в результате повреждения оборудования на газораспределительном пункте без газоснабжения остается шесть населенных пунктов (села Федоровка, Подорожное, Крехов, Курноловка, Сидоровка, Солотанцы).

Проводятся аварийно-восстановительные работы.