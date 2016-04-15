В Сходнице Львовской области без газоснабжения остались два санатория
10:55, 15 апреля 2016Новости регионов
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Без газоснабжения остались санатории "Диана" и "Киевская Русь" и пять частных жилых домов.
Без газоснабжения остались два санатория в курортном поселке Сходница / Фото: 62-fakel-62.io.ua
Во Львовской области вследствие повреждения оборудования с 14 апреля остаются без газоснабжения шесть населенных пунктов и два санатория в курортном поселке Сходница.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в пгт Сходница с 20:15 в результате разгерметизации трубы диаметром 100 мм газопровода, без газоснабжения остались санатории "Диана" и "Киевская Русь" и пять частных жилых домов.
В Жидачовском районе в результате повреждения оборудования на газораспределительном пункте без газоснабжения остается шесть населенных пунктов (села Федоровка, Подорожное, Крехов, Курноловка, Сидоровка, Солотанцы).
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
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