Во Львове обнаружили разлитую ртуть возле жилых домов

Во Львове прохожие 14 апреля обнаружили возле жилых домов на улице Хуторовка разлитую ртуть площадью около одного квадратного метра.

Читайте такжеВ Житомирской области полиция изъяла у гражданина около 4 кг ртутиКак сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, работниками ГСЧС были проведены механический сбор ртути и демеркуризация места разлива. Собранную металлическую ртуть в количестве 430 граммов передали для утилизации.

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