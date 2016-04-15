В Житомире состоялась благотворительная акция по сбору средств для онкобольных детей

В Житомире почти 28 тысяч человек приняли участие в благотворительной акции по сбору средств для онкологически больных детей "Рекорд доброты".

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные в 20 часов по результатам акции объявили на Соборной площади в Житомире ее организаторы.

Как прозвучало на мероприятии, таким образом Житомир вошел в Книгу рекордов Украины, как самый благотворительный город в Украине, показав пример самоорганизации населения для решения социальных проблем в регионе.

"Национальный Реестр Рекордов зафиксировал наибольшее количество людей на одной локации, которые совершили пожертвование ради больных раком детей", - сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Участие в акции приняли 27 тысяч 465 жителей города.

Весь день люди шли на Соборную площадь, где у Житомирского областного музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги было установлено большую сцену и ящики для сбора средств.

Читайте такжеВ Тернопольской области школьники госпитализированы с кишечным отравлениемОрганизаторами мероприятия выступили Житомирский городской совет, местная общественная организация «Все делаем сами" и другие организации города.

Сколько именно удалось собрать средств, станет известно, когда деньги поступят на специальный счет. Планировалось, что удастся собрать миллион гривен.