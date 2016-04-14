В Лисичанске двое 8-летних детей травмировались, выпав из маршрутки

В Лисичанске Луганской области вчера, 13 апреля, около 14:35 на улице 9 Мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Как сообщает отдел управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Луганской области, по предварительным данным, двое 8-летних мальчиков ехали в маршрутном автобусе «РУТА» на задней площадке салона. Во время движения дети самостоятельно открыли запасной выход, в результате чего выпали на проезжую часть и получили травмы. У обоих мальчиков сотрясение головного мозга и ушибы тела.

Читайте такжеВ Тернопольской области школьники госпитализированы с кишечным отравлениемВ настоящее время вышеуказанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Лисичанского отдела полиции. Проводится проверка.