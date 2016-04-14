В Запорожской области мужчина погиб в результате удара молнии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 13 апреля в 17:15 в Черниговское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что на пастбище в селе Новомихайловка Черниговского района молнией убило 41-летнего местного жителя.

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