В Запорожской области мужчина погиб в результате удара молнии

14:38, 14 апреля 2016
Новости регионов
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На пастбище в селе Новомихайловка Черниговского района молнией убило 41-летнего местного жителя.

Мужчина погиб от удара молнии / Фото: the-day-x.ru

В Запорожской области мужчина погиб в результате удара молнии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 13 апреля в 17:15 в Черниговское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что на пастбище в селе Новомихайловка Черниговского района молнией убило 41-летнего местного жителя.

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