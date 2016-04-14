В Тернопольской области школьники госпитализированы с кишечным отравлением

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 12 апреля в селе Желоба Кременецкого района пятеро 10-летних учеников сельской школы были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.

Об инциденте правоохранителям сообщила медицинский работник приемного отделения.

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У детей установили функциональные расстройства желудка и интоксикационный синдром неизвестного происхождения.

Установлено, что ученики накануне обедали в школьной столовой.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебного расследования преступлений согласно ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства отравления школьников.