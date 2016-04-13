В Житомирской области мужчину доставили в реанимацию после удара молнии
12:46, 13 апреля 2016Новости регионов
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Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Житомирской центральной районной больницы.
Молния ударила 56-летнего местного жителя, когда он шел домой / Фото: the-day-x.ru
В Житомирской области мужчину доставили в реанимацию после того, как в него попала молния.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 12 апреля в селе Михайловка Житомирского района молния ударила 56-летнего местного жителя, когда он шел домой.
Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Житомирской центральной районной больницы. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
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