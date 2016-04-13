В Запорожской области госпитализирован ребенок, который упал в выгребную яму

В Токмаке Запорожской области госпитализирован 3-летний ребенок, который упал в выгребную яму.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 12 апреля в 16.55 медсестра приемного покоя Токмакской райбольницы сообщила, что в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2013 г. р., который упал в выгребную яму во дворе своего дома и захлебнулся.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"Выехавшие по сообщению сотрудники оперативных служб установили, что мальчик пошел в расположенный на территории домовладения туалет и упал в его яму. Вытащила ребенка бабушка, которая присматривала за ребенком в отсутствие родителей. Она же вызвала «скорую», которая доставила ребенка в больницу.

По данным ГУ Нацполиции, сейчас мальчик находится в реанимационном отделении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр с квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).