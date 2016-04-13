В Харьковский военно-медицинский клинический центр госпитализировано 50 бойцов

В Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона в течение последних четырех суток было госпитализировано 50 бойцов из зоны АТО.

Об этом УНИАН сообщили волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в госпитале.

По данным волонтеров, среди госпитализированных есть тяжелые. «Поступило за 4 дня 50 человек, есть тяжелые в реанимации», - сообщили волонтеры.

Они отметили, что пациенты госпиталя нуждаются в питьевой воде, моющих средствах и средствах личной гигиены, сигаретах, сладостях.