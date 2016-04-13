В Харьковский военно-медицинский клинический центр госпитализировано 50 бойцов
11:13, 13 апреля 2016Новости регионов
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Об этом сообщили волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в госпитале.
Поступило за 4 дня 50 человек, есть тяжелые в реанимации / Фото: УНИАН
В Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона в течение последних четырех суток было госпитализировано 50 бойцов из зоны АТО.
Об этом УНИАН сообщили волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в госпитале.
По данным волонтеров, среди госпитализированных есть тяжелые. «Поступило за 4 дня 50 человек, есть тяжелые в реанимации», - сообщили волонтеры.
Они отметили, что пациенты госпиталя нуждаются в питьевой воде, моющих средствах и средствах личной гигиены, сигаретах, сладостях.
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